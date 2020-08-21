Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı 22 Ağustos Cumartesi günü saat 17: 00'da Topuk Yaylası'nda oynanacak. Mücadelenin kanal olarak yayıncısı bulunmuyor. Fenerbahçe'nin açıklamasına göre maç, Fenerbahçe Youtube 'Katıl'dan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük , 22 Ağustos Cumartyesi günü saat 17: 00'da karşı karşıya gelecek. Mücadele Topuk Yaylası 'nda oynanacak.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 19:31

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