Son dakika: Volkan Demirel: "Fenerbahçe hocalığı için ne zaman doğruysa o zaman gelirim" - Son Dakika
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Son dakika: Volkan Demirel: "Fenerbahçe hocalığı için ne zaman doğruysa o zaman gelirim"

15.05.2022 21:56

Son dakika haberleri... Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, basın toplantısında Fenerbahçe teknik direktörlüğü ile alakalı sorulan soruya ne zaman doğruysa o zaman geleceğini ifade ederek şuan Karagümrük'de mutlu olduğunu söyledi.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, basın toplantısında Fenerbahçe teknik direktörlüğü ile alakalı sorulan soruya ne zaman doğruysa o zaman geleceğini ifade ederek şuan Karagümrük'de mutlu olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, hem kendileri hem Fenerbahçe adına gidip gelmeye dayanan bir maç olduğunu ifade ederek, "Golü bulabilirdik, Fenerbahçe de bulabilirdi. İki takım da gol atmayı istedi ama beceremedi. 0-0 beraberlikle bitti iki taraf içinde hayırlı olsun. Fenerbahçeli olduğumu her zaman söylüyorum. Karagümrük teknik direktörü olduğum için bu taraftayım. Profesyonel olarak her maçı kazanmak için sahaya çıkıyorum. Kazanmak için elimizden geleni yaptık. Hedefimizin olduğunu hep söyledik. Skorlara göre Avrupa hedefimiz olabilirdi. Başakşehir'in berabere kalmasında ümit yeşerdi ama sonuç alamamamız o planı geride bıraktı" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE HOCALIĞI İÇİN NE ZAMAN DOĞRUYSA O ZAMAN GELİRİM"

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine ne zaman kendini hazır hissettiği ile ilgili soruya cevap veren Demirel, "Ne zaman doğruysa o zaman. Şu an olduğum yerden çok mutluyum" diye konuştu.

"BURAYI ÖZLEDİM"

Fenerbahçe Stadı'nı özlediğini söyleyen Volkan Demirel, "20 yılım geçti burada. 18 yıl futbolcu olarak, 2 yıl antrenörlük yaparak. Üzüntüsüyle, sevinciyle, mutluluğuyla, kötü günleriyle her şeyi yaşadık. Her zaman burada olmaktan dolayı mutluluk duydum. Stada geldiğimde ilk defa rakip takım soyunma odasına girdim, bilmediğim bir ordaydı. Tabi tuhaf oldu bu tarafını görmemiştim. Burada olmak rakip olarak da gelip mücadele etmek gerçekten gurur vericiydi. Takım arkadaşlarıma Fenerbahçeli olduğumu, bu maçı kazanmayı istediğimi söyledim. Onlar elinden gelen mücadeleyi gösterdiler" diye konuştu.

(Ozan Buğra Koşar - Cem Güney Kılıç/İHA)

Son dakika: Volkan Demirel: Fenerbahçe hocalığı için ne zaman doğruysa o zaman gelirim
Son dakika: Volkan Demirel: Fenerbahçe hocalığı için ne zaman doğruysa o zaman gelirim
Son dakika: Volkan Demirel: Fenerbahçe hocalığı için ne zaman doğruysa o zaman gelirim
Son dakika: Volkan Demirel: Fenerbahçe hocalığı için ne zaman doğruysa o zaman gelirim

YORUMLAR
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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Son dakika: Volkan Demirel: "Fenerbahçe hocalığı için ne zaman doğruysa o zaman gelirim" - Son Dakika
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