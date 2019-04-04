Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe: "Fenerbahçe Tarihinin En Karanlık Günlerinden Birinde, Aydınlık Geleceğimize Giden...

Fenerbahçe: "Fenerbahçe Tarihinin En Karanlık Günlerinden Birinde, Aydınlık Geleceğimize Giden...

6 dakika önce

Fenerbahçe: "Fenerbahçe tarihinin en karanlık günlerinden birinde, aydınlık geleceğimize giden hareketi başlatıyoruz.

Fenerbahçe:
Fenerbahçe: "Fenerbahçe tarihinin en karanlık günlerinden birinde, aydınlık geleceğimize giden hareketi başlatıyoruz." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:21 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'ye Jailson Piyangosu! Mehmet Demirkol'dan Arda Açıklaması: Röportaj Yaptık, Bunu Sormayın Dedi "Fener Ol" Kampanyasına İlk Destek Sadettin Saran'dan Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinden Önce Cüneyt Çakır'a Maç Verilmedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 19:27:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe: "Fenerbahçe Tarihinin En Karanlık Günlerinden Birinde, Aydınlık Geleceğimize Giden...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]