Fenerbahçe: "FETÖ kumpası olduğu tüm netliğiyle ortaya çıkan 'Futbolda Sözde Şike Davası' ile ilgili Trabzonspor Kulübü'nün, Temmuz 2017'de FIFA nezdinde başlatmış olduğu, verilen karar üzerine Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıdığı ve 30.07.2019 tarihinde CAS'ın da yapılan başvuruyu reddetmesi ile Trabzonspor'un bu kez İsviçre Federal Mahkemesi'ne yaptığı itiraz başvurusu, reddedilmiştir." - İSTANBUL