Fenerbahçe Filip Novak'la anlaştı! Sözleşme detayları

Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi biten Filip Novak'la ön anlaşma yaptı. Ajansspor'un haberine göre; Çek futbolcu, serbest bir oyuncu olarak transfer olduğu için 1 milyon Euro imza parası alacak, yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak. İşte detaylar...

NOVAK'TAN FENERBAHÇE'YE 3 YILLIK İMZA

Sarı lacivertlilerle 3 yıllık kontrat üzerine anlaştı. Trabzonspor aynı süre ve maaş çerçevesinde deneyimli sol beke sözleşme teklif etmişti. Ancak Filip bordo mavililerin geç kaldığını, Fenerbahçe'ye söz verdiğini açıklamıştı.

Çekyalı sol bek, bu sezon bordo - mavili forma ile çıktığı 41 maçta 10 gol atıp 1 asist yaptı. 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligin en golcü savunmacısı oldu.

ÜLKE BASININA KONUŞTU

Trabzonspor'dan sözleşme uzatmak için teklif aldığını kaydeden Novak, şu ifadeleri kullandı:

"Sezon ortasında sözleşme imzalamak istedim. Ancak pandemi süreci, futbolun belirsizlik sürecinden dolayı gerçekleşmedi. Maalesef geç kalındı. Ancak başka seçenekler de var. Ancak kupa finaliden önce detaylı konuşmak doğru değil. Trabzonspor'da kupa kazanmak istiyorum. Finalden sonra ne olacağını göreceğiz. Trabzonspor'da kalabilirim ama başka yere de gidebilirim. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Teklife göre belli olacak ve benim için en iyi şartlara sahip olacak teklif, beni ikna edecek."