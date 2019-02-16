Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Finalde

Fenerbahçe Finalde

1 saat önce

Ankara'da düzenlenen Basketbol Erkekler Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 73-65 mağlup etti.

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Ankara'da düzenlenen Basketbol Erkekler Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 73-65 mağlup etti. İki ekibin taraftarının salonu tıklım tıklım doldurduğu maçın sonunda yarın oynanacak finale hak kazanan Fenerbahçe Beko oldu. Ankara'da düzenlenen Basketbol Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Finali maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 73-65 mağlup etti. Fenerbahçe Beko, bu sonuçla 17 Şubat'ta saat 19.00'da oynanacak final maçında Anadolu Efes'in rakibi oldu.

KÜNYE

Salon: Ankara Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Kaan Büyükçil xx, Ziya Özorhon xx Fenerbahçe Beko: Nicolo Melli xx 6, Melih Mahmutoğlu xxx 16, Nicola Kalinic xx 9, Kostas Sloukas xxx 18, Marco Guduric x 5, Ali Muhammed xx 6, Ahmet Düveroğlu xx 4, Joffrey Lauverge x 9 Başantrenör: Zeljko Obradovic Türk Telekom: Landesberg xxx 18, Reggie Redding xx 6, Yunus Sonsırma x 3, Kaya Peker xx 4, Metin Türen xx 8, Kenny Gabriel xx 7, Terrance JR xx 6, Vladimr Stimac xx 13 Başantrenör: Burak Gören 1. Periyot: 20-13 (Fenerbahçe Beko Lehine) Devre: 36-33 (Fenerbahçe Beko Lehine) 3. Periyot: 55-48 (Fenerbahçe Beko Lehine) 5 Faulle oyun dışı kalan: Terrance Orlando Campbell (Türk Telekom

(Cem Geçim/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:21 Kaynak: İHA

Ankara, Türk Telekom, Beko, Fenerbahçe, Spor
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