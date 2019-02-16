Fenerbahçe Finalde

Ankara
'da düzenlenen Basketbol Erkekler Türkiye Kupası
yarı final maçında Fenerbahçe Beko
, Türk Telekom
'u 73-65 mağlup etti. İki ekibin taraftarının salonu tıklım tıklım doldurduğu maçın sonunda yarın oynanacak finale hak kazanan Fenerbahçe Beko oldu. Ankara'da düzenlenen Basketbol Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Finali maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 73-65 mağlup etti. Fenerbahçe Beko, bu sonuçla 17 Şubat'ta saat 19.00'da oynanacak final maçında Anadolu Efes
'in rakibi oldu.
KÜNYE
Salon: Ankara Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Kaan Büyükçil
xx, Ziya Özorhon
xx Fenerbahçe Beko: Nicolo Melli xx 6, Melih Mahmutoğlu
xxx 16, Nicola Kalinic xx 9, Kostas Sloukas
xxx 18, Marco Guduric x 5, Ali Muhammed
xx 6, Ahmet Düveroğlu xx 4, Joffrey Lauverge x 9 Başantrenör: Zeljko Obradovic
Türk Telekom: Landesberg xxx 18, Reggie Redding xx 6, Yunus Sonsırma x 3, Kaya Peker
xx 4, Metin Türen xx 8, Kenny Gabriel xx 7, Terrance JR xx 6, Vladimr Stimac xx 13 Başantrenör: Burak Gören 1. Periyot: 20-13 (Fenerbahçe Beko Lehine) Devre: 36-33 (Fenerbahçe Beko Lehine) 3. Periyot: 55-48 (Fenerbahçe Beko Lehine) 5 Faulle oyun dışı kalan: Terrance Orlando
Campbell (Türk Telekom
(Cem Geçim/İHA)