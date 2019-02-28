Fenerbahçe Finalde Botaş'ın Rakibi Oldu

Şanlıurfa
'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası
Yarı Final maçında Fenerbahçe
, Mersin Büyükşehir Belediyespor
'u 60-36 yenerek finalde Botaş
'ın rakibi oldu.
Salon: 11 Nisan Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın x 3, Melis Talay x 2, Petronyte xx 12, Sasa
Cado xx 9, Walker xx 9, Burcu Çiğil x, Anderson x 1 Başantrenör: Osman Olcay Orak Fenerbahçe: Birsel Vardarlı
Demirmen xx 7, Verameyenka xx 6, Tuğçe Canıtez
xx 8, Zandalasini, Hartley xxx 16, Ayşe Cora
x, Stokes xxx 17, Esra Ural Topuz x 2, Tilbe Şenyürek x 4, Özge Yavaş x Başantrenör: Valerie Garnier
1. Periyot: 5-9 (Fenerbahçe lehine) Devre: 19-21 (Fenerbahçe lehine) 3. Periyot: 30-42 (Fenerbahçe lehine)
(Ahmet Kolsuz - Bekir Basmacı/İHA)