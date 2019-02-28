Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Finalde Botaş'ın Rakibi Oldu

Fenerbahçe Finalde Botaş'ın Rakibi Oldu

52 dakika önce

Şanlıurfa'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Final maçında Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 60-36 yenerek finalde Botaş'ın rakibi oldu.

Fenerbahçe Finalde Botaş'ın Rakibi Oldu, System.String[]
Şanlıurfa'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Final maçında Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 60-36 yenerek finalde Botaş'ın rakibi oldu.

Salon: 11 Nisan Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın x 3, Melis Talay x 2, Petronyte xx 12, Sasa Cado xx 9, Walker xx 9, Burcu Çiğil x, Anderson x 1 Başantrenör: Osman Olcay Orak Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen xx 7, Verameyenka xx 6, Tuğçe Canıtez xx 8, Zandalasini, Hartley xxx 16, Ayşe Cora x, Stokes xxx 17, Esra Ural Topuz x 2, Tilbe Şenyürek x 4, Özge Yavaş x Başantrenör: Valerie Garnier 1. Periyot: 5-9 (Fenerbahçe lehine) Devre: 19-21 (Fenerbahçe lehine) 3. Periyot: 30-42 (Fenerbahçe lehine)

(Ahmet Kolsuz - Bekir Basmacı/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:51 Kaynak: İHA

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