Fenerbahçe, finansal raporların denetlenmesini genel kurula sundu

Fenerbahçe, finansal raporlarını denetlenmek üzere denetçilerin seçilmesini genel kurula sunmaya karar verdi.

Fenerbahçe, finansal raporlarını denetlenmesi üzerine Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak seçilmesi hususu olağan genel kurul onayına sunmaya karar verdi. Sarı-lacivertliler KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yönetim Kurulumuzun 16/11/2020 tarih ve 684 sayılı kararı ile Şirketimizin 01.06.2020 - 31.05.2021 özel hesap dönemi finansal raporlarını denetlenmek üzere Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin bağımsız denetim kuruluşu ve denetçi olarak seçilmesi hususunun Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir." - İSTANBUL