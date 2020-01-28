Fenerbahçe flaş Simon Falette'yi geri göndermeyi planlıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe flaş Simon Falette'yi geri göndermeyi planlıyor - Son Dakika Spor

Fenerbahçe flaş Simon Falette'yi geri göndermeyi planlıyor

6 saat önce

Futbolarena'da yer alan habere göre; Harcama limiti nedeniyle sorun yaşayan Fenerbahçe, transferde sol beke öncelik veriyor.

Fenerbahçe flaş Simon Falette'yi geri göndermeyi planlıyor, System.String[]

Futbolarena'da yer alan habere göre; Harcama limiti nedeniyle sorun yaşayan Fenerbahçe, transferde sol beke öncelik veriyor. Sarı lacivertli yönetim, bu nedenle ara transfer bitmesine günler kala henüz lisansını çıkartamadığı Simon Falette'yi Eintracht Frankfurt'a geri göndermeyi planlıyor.


Fenerbahçe'nin Ocak ayında Eintracht Frankfurt'tan kiraladığı Simon Falette, harcama limiti sorunu nedeniyle henüz sarı lacivertli formayı giyemedi. Tahkim Kurulu'nun kararıyla limiti iyileşme gösteren ancak hedeflenen noktaya gelemeyen Fenerbahçe, transferde sol beke odaklandı.


FALETTE, ALMANYA'YA GERİ DÖNEBİLİR


Sarı lacivertli yönetim, yaşanan gelişmelerin ardından lisansı çıkartılamayan Simon Falette'yi Almanya'ya geri göndermek için çalışma başlattı. Fenerbahçe, 27 yaşındaki Gineli stoperin kiralık sözleşmesini feshetmeyi planlıyor. Teknik direktörü Ersun Yanal, sarı lacivertli yönetimden hiç olmazsa bir sol bek transferi talep etmişti.


Simon Falette, Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra yaptığı ilk açıklamalarda, "Fenerbahçe'ye transfer olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe hem Türkiye'de, hem de dünyadaki en iyi kulüpler arasında. Burada çok samimi şekilde karşılandım. Umarım tüm güzel şeylerin başlangıcı olur." ifadelerini kullanmıştı.


Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:48 
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