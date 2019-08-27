Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Fransız futbolcu Adil Rami'yle 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
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Fenerbahçe, Fransız futbolcu Adil Rami'yle 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

1 saat önce

Fenerbahçe, Fransız futbolcu Adil Rami'yle 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Fransız futbolcu Adil Rami'yle 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı., System.String[]

Fenerbahçe, Fransız futbolcu Adil Rami'yle 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:58 Kaynak: AA
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