Fenerbahçe, Fransız futbolcu Adil Rami'yle 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
1 saat önce
Fenerbahçe, Fransız futbolcu Adil Rami'yle 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:58 Kaynak: AA
Fenerbahçe, Fransız futbolcu Adil Rami'yle 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
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