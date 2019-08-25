Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe: "Fransız savunma oyuncusu Adil Rami bugün kulübümüzle görüşmelere başlamak üzere...
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Fenerbahçe: "Fransız savunma oyuncusu Adil Rami bugün kulübümüzle görüşmelere başlamak üzere...

1 saat önce

Fenerbahçe: "Fransız savunma oyuncusu Adil Rami bugün kulübümüzle görüşmelere başlamak üzere Türkiye'ye gelecektir"

Fenerbahçe:

Fenerbahçe: "Fransız savunma oyuncusu Adil Rami bugün kulübümüzle görüşmelere başlamak üzere Türkiye'ye gelecektir" - İSTANBUL

Fenerbahçe, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:01 Kaynak: İHA
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