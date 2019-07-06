Fenerbahçe, Fransız yıldız basketbolcu Nando de Colo'yu 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
48 dakika önce
Fenerbahçe, Fransız yıldız basketbolcu Nando de Colo'yu 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:35 Kaynak: AA
, Fransız yıldız basketbolcu Nando de Colo'yu 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
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Nando de Colo Fenerbahçe'de