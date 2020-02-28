Fenerbahçe, Fraport-Tav Antalyaspor maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Fraport-Tav Antalyaspor maçına hazır - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Fraport-Tav Antalyaspor maçına hazır

6 saat önce

Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın deplasmanda Fraport-Tav Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Fraport-Tav Antalyaspor maçına hazır, System.String[]

Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın deplasmanda Fraport-Tav Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman, saat 11.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.Sarı-lacivertliler, Antalyaspor karşılaşması için saat 16: 30'da havayoluyla bu şehre hareket edecek.


Antalyaspor, Fenerbahçe, Sabah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:17 Kaynak: DHA
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