Fenerbahçe, Frey'i kiraladı
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Fenerbahçe, İsviçreli futbolcu Michael Frey'in Nürnberg'e satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe, İsviçreli futbolcu Michael Frey'in Nürnberg'e satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını açıkladı. Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:26 Kaynak: İHA
Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon beklediği verimi alamadığı İsviçreli forvet Michael Frey ile yollarını ayırdı. 25 yaşındaki futbolcu Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'e satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralandı.
Frey, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayı terlettiği 25 maçta 5 gole imza atmıştı. - İSTANBUL
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