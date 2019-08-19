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Fenerbahçe, Frey'i kiraladı

3 dakika önce

Fenerbahçe, İsviçreli futbolcu Michael Frey'in Nürnberg'e satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Frey'i kiraladı, System.String[]
Fenerbahçe, İsviçreli futbolcu Michael Frey'in Nürnberg'e satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz sezon beklediği verimi alamadığı İsviçreli forvet Michael Frey ile yollarını ayırdı. 25 yaşındaki futbolcu Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'e satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralandı.

Frey, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayı terlettiği 25 maçta 5 gole imza atmıştı. - İSTANBUL
Michael Frey, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:26 Kaynak: İHA
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