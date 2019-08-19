Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Frey'i Nürnberg'e kiraladı
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Fenerbahçe, Frey'i Nürnberg'e kiraladı

42 dakika önce

Fenerbahçe Kulübü, İsviçreli futbolcusu Michael Frey'in Almanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Nürnberg'e satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.

Fenerbahçe, Frey'i Nürnberg'e kiraladı, System.String[]
Fenerbahçe Kulübü, İsviçreli futbolcusu Michael Frey'in Almanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Nürnberg'e satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Michael Frey, Almanya'nın Nürnberg takımına satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Geçen sezon sarı-lacivertli takımda 22 maçta forma giyen 25 yaşındaki santrfor, 5 gol kaydetti.
Fenerbahçe Kulübü, Michael Frey, Almanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:16 Kaynak: AA
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