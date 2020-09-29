Fenerbahçe, Frey'i Waasland-Beveren takımına kiraladı

Fenerbahçe, İsviçreli golcü oyuncu Michael Frey'i 1 yılığına Belçika'nın Waasland-Beveren takımına kiraladı.

Fenerbahçe, İsviçreli golcü oyuncu Michael Frey'i 1 yılığına Belçika'nın Waasland-Beveren takımına kiraladı. Sarı-lacivertliler, Teknik Direktör Erol Bulut'un kadroda düşünmediği Michael Frey'i Belçika'ya gönderdi. Sarı-lacivertlerin transferle ilgili yaptığı açıklamada, "İsviçreli oyuncumuz Michael Frey'in 1 yıllığına kiralanması için Belçika'nın Waasland-Beveren takımıyla prensip anlaşmasına varılmıştır. İmzalar, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından atılacaktır. Futbolcumuza başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Son Dakika

Kılıçdaroğlu, "CHP, HDP ile ittifak düşünüyor mu?" sorusuna yanıt verdi: İttifak arayışı diye bir şey yok

Canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Azerbaycanlı spiker konuştu: 27 yılın hasretiydi

56 yaşındaki öğretmen, 16 yaşındaki erkek öğrencisi ile defalarca ilişkiye girdi

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz

Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi

FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı

Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi

Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil