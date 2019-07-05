Fenerbahçe Futbol okulu Mazıdağ'da açıldı

Mardin Mazıdağı İlçesinde Fenerbahçe futbol okulun açılışı gerçekleşti.

Mardin Mazıdağı İlçesinde Fenerbahçe futbol okulun açılışı gerçekleşti.



Mardin'in Mazıdağ ilçesinde Fenerbahçe Futbol okulunun açılışı Mazıdağı İlçe Kaymakamı Mustafa Dinç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Adıner, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleşti.



Açılışta penaltı atışı yapan Kaymakam Dinç, Fenerbahçe futbol okuluna katılan çocuklara başarılar dileyerek, "Mazıdağı ilçesinde huzur ve asayişi daha iyi temin etmek adına ve bir çok işsiz gencimiz sporla uğraşmadığı zamanlarda farklı yönlere gittiğini gördük. Bu uyuşturucuyla mücadelede de aynıdır. Spor yapan bir bünye sağlıklı ve dinç olur. Mazıdağ'ın da sporun gelişmesi için kaymakamlık olarak elimizden gelen desteği vermeye çalışacağız" dedi.



Fenerbahçe Futbol Okulu Antrenörü Ferhan Yıldız üniversiteyi bitirince hep hayali olan Fenerbahçe Futbol okulunu nihayet bu sene Mazıdağı'nda açtık diyerek, "Amacımız, Fenerbahçe futbol okuluna gelen öğrencilere yetenekleri doğrultusunda en mükemmel futbol eğitimi ve olanakları sunmak. ilçe ve çevre köylerdeki gençleri yetiştirmek, bilinçlendirmek, Fenerbahçe ve ülke futboluna kazandırmak ve geleceğimiz olan nesli kötü alışkanlıklardan uzak tutmaktır. Haftada iki-üç gün her yaş grubuna uygun antrenman programı ve çocukların fiziksel gelişimi göz önünde bulundurularak, çeşitli eğitsel oyunlarla beraber futbolu öğretiyoruz. Şu an ki program itibari ile Cumartesi ve Pazar günleri üç ayrı grupta 1-2 saat arası altyapı antrenman metoduyla çocuklarımızı eğitiyoruz" diye konuştu.



Açılışın ardından öğrenciler sahada futbol oynadı. - MARDİN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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