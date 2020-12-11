Fenerbahçe, futbol oyunu Sorare'de yer alan ilk Türk kulübü oldu

Fenerbahçe, global fantezi futbol oyunu Sorare'a dahil olarak bu alanda yer alan ilk Türk kulübü oldu.

Fenerbahçe, global fantezi futbol oyunu Sorare'a dahil oldu. İş birliği kapsamında, sarı-lacivertli futbolcuların dijital kartları oyunda yer alacak ve oyunu oynayan taraftarlar bu kartları alıp satarak takımlarında kullanabilecek. Aralık 2019'da beta sürümü yayınlanan oyun, her ay ortalama %52'lik bir büyüme sağlayarak bugün dünya geneline 55 bin kullanıcıya ulaştı. Oyun içerisinde 80 ülkeye yayılmış 6 milyon dolar değerinde dijital futbolcu kartları bulunuyor. Fenerbahçe, dünyada oldukça ilgi gören ve Juventus, Paris Saint Germain ve Bayern Münih gibi devlerin olduğu Sorare'a dahil olarak, bu alanda ilk Türk kulübü oldu. - İSTANBUL