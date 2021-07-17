Fenerbahçe Futbol Takımı, 22-30 Temmuz tarihlerinde Slovenya'da kamp yapacak

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 22-30 Temmuz tarihlerinde Slovenya'da kamp yapacak.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Bled bölgesinde gerçekleştirilecek kamp süresince 3 hazırlık maçı yapılacağı belirtildi.
Fenerbahçe'nin Slovenya kampı hazırlık maçı programı (TSİ) şöyle:
24 Temmuz Cumartesi:
19.00 Fenerbahçe-Udinese (İtalya)
27 Temmuz Salı:
19.00 Fenerbahçe-Tabor Sezana (Slovenya)
30 Temmuz Cuma:
18.00 Fenerbahçe-El Ehli (Suudi Arabistan)
Sarı-lacivertli ekip, ilk etap kamp çalışmalarını 5-16 Temmuz'da Düzce'deki Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirdi. 2021-2022 sezonu hazırlıklarına İstanbul'da devam eden Fenerbahçe, 19 Temmuz Pazartesi günü Kasımpaşa ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA
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