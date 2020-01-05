Fenerbahçe Futbol Takımı, Antalya'ya geldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Futbol Takımı, Antalya'ya geldi - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Futbol Takımı, Antalya'ya geldi

6 saat önce

Fenerbahçe Futbol Takımı, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında yapacağı kamp için Antalya'ya geldi.

Fenerbahçe Futbol Takımı, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında yapacağı kamp için Antalya'ya geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Antalya Havalimanı'na gelen kafileyi, çok sayıda sarı-lacivertli taraftar karşıladı.

Taraftarlar, teknik heyet ve futbolcuların çıkış kapısında görünmesiyle tezahürata başladı. Oyunculardan Nabil Dirar sarı-lacivertli taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Mevlüt Erdinç ve Max Kruse ise taraftarlara imza dağıttı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, takım otobüsünün havalimanından ayrıldığı sırada meşaleler yaktı.

Fenerbahçe Futbol Takımı, Antalya'ya geldi

Sabiha Gökçen, Fenerbahçe, Antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:44 Kaynak: AA
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