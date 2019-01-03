Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Futbol Takımı, Antalya'ya Gitti

Fenerbahçe Futbol Takımı, Antalya'ya Gitti

48 dakika önce

Fenerbahçe Futbol Takımı, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya gitti.

Fenerbahçe Futbol Takımı, Antalya'ya Gitti, System.String[]
Fenerbahçe Futbol Takımı, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya gitti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Antalya'ya hareket eden sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda affedilen Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe da yer aldı.

Kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ile Tolga Ciğerci ve Carlos Kameni kadroda bulunmadı.

Fenerbahçe, kamp çalışmalarını 11 Ocak Cuma gününe kadar Belek'te sürdürecek. Sarı-lacivertli takım, kampta 11 Ocak'ta Hollanda'nın AZ Alkmaar ekibiyle yapacağı maçın ardından İstanbul'a dönecek.

Fenerbahçe'nin Antalya kampı kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Berke Özer, Erten Ersu, Harun Tekin, Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Maurizio Isla, Martin Skrtel, Roman Neustaedter, Diego Reyes, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Jailson, Mehmet Topal, Andre Ayew, Barış Alıcı, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Yassine Benzia, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Alper Potuk, Mathieu Valbuena, Aatif Chahechouhe, Michael Frey, Islam Slimani, Roberto Soldado.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:50 Kaynak: AA

Volkan Demirel, Futbol, Fenerbahçe, Antalya, Spor
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