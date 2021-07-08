Fenerbahçe Futbol Takımı'nın forma kol sponsoru Nesine.com oldu

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbol takımının forma kol sponsorluğu için Nesine.com ile anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2021-2022 futbol sezonu için ülkemizin on-line bahis sektöründeki lider markası Nesine.com ile forma kol sponsorluğu konusunda anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezon Nesine.com reklamlı konçlar ile mücadele eden Fenerbahçe Futbol A Takımı'mız, 2021-2022 sezonunda oynayacağı karşılaşmalarda Nesine.com logosunu formalarımızın kolunda taşıyacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Nesine.com ile süren iş birliğinin 10. yılında gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının her iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulunuldu.