Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni otobüsünü teslim aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni otobüsünü teslim aldı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni otobüsünü teslim aldı

6 saat önce

Fenerbahçe Futbol Takımı için hazırlanan yeni otobüsün tanıtımı ve teslim töreni yapıldı.

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni otobüsünü teslim aldı, System.String[]

Fenerbahçe Futbol Takımı için hazırlanan yeni otobüsün tanıtımı ve teslim töreni yapıldı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen tanıtım ve teslim törenine, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birant, Mercedes-Benz Türk Üst Yöneticisi Süer Sülün, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular katıldı.

Mercedes-Benz tarafından yapılan takım otobüsü için hazırlanan video ile başlayan organizasyonda konuşan Ali Koç, Gürsel Turizm ile uzun süreli birlikteliklerinin bulunduğunu belirterek, "2000'li yıllara kadar tamamen resmi evraka dayanmadan, gönülden verilmiş bir destekleri var. Söz konusu yıllarda sponsorluk iş birliğine giden bir yolculuk. Sadece bu sene değil her sene özel tasarımlarla ulaşımımızı sağlamak için bize otobüsler veriliyor. Bu otobüsle salı günleri çocukları okullardan alıp stadımızı gezmeye getiriyoruz. Sayelerinde hayırlı işlere imza atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Otobüsün bu sene manevi duygularla yüklü olduğunun altını çizen Ali Koç, şunları kaydetti:

"Üzerinde FENEROL kampanyasına katılanların bir kısmının isimleri yazıyor. Olamayanların da anlayışla karşılamasını temenni ediyorum. Bugüne kadar verdiğiniz tüm desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her zaman yolunuz açık, şansınız bol olsun. Otobüsün tasarımında ve bu hale gelmesinde emeği olan tüm Gürsel Turizm çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Kulüp başkan yardımcısı Burhan Karaçam da Gürsel Turizm'in Fenerbahçe'nin her ihtiyaç duyduğu anda yanında olduğunu söyledi.

Levent Birant ise Fenerbahçe için üretilen otobüsün tasarımının farklı bir şekilde ele alındığını belirtti.

Mercedes-Benz Türk Üst Yöneticisi Sülün, otobüsün Fenerbahçe'yi başarıdan başarıya taşımasını ve şampiyonluklara götürmesini temenni etti.

Törenin ardından Ali Koç ve Burhan Karaçam, Levent Birant ile Süer Sülün'e forma hediye etti. Koç, şoför koltuğuna da oturduğu otobüsü inceledi.

Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Al Ahli Kulübü, Fenerbahçe'ye 4 milyon euro ödeme yaptı!
Galatasaray yerine Fenerbahçe'yi seçen çocuk Ali Koç'u mest etti! Paris'te Galatasaray taraftarına saldırı! Lille, Trabzonspor'a 1 milyon euro daha ödeyecek!

Son Dakika Haberleri
21:05 Napoli'nin yeni hocası Gennaro Gattuso oldu! - Spor
21:04 Görme Engelli Futsal Milli Takımı, İtalya'yı mağlup etti - Spor
21:02 Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarını tamamladı - Spor
21:00 Trabzonspor, Basel maçına hazır - Spor
20:50 Kayserispor Başkanı Gözbaşı: "Bize yüreği ile oynayacak oyuncular lazım" - Spor
20:47 Paris'te Galatasaray taraftarına saldırı! - Spor
20:02 Lille, Trabzonspor'a 1 milyon euro daha ödeyecek! - Spor
19:17 Galatasaray yerine Fenerbahçe'yi seçen çocuk Ali Koç'u mest etti! - Spor
19:01 Paris'teki maç öncesinde Galatasaray taraftarları ile polis arasında arbede - Spor
18:25 Marcelo Guedes, Lyon'dan ayrılma kararı aldı - Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 21:12:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni otobüsünü teslim aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]