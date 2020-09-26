Fenerbahçe, futbol takımının konç sponsorluğu için Nesine.com ile anlaşma sağladı
Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının konç sponsorluğu için Nesine.com ile anlaştı.
Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının konç sponsorluğu için Nesine.com ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli takım, sezon boyunca Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı karşılaşmalarda sahaya "Nesine.com" logolu çoraplar ile çıkacak.
Fenerbahçe, yarın Galatasaray ile yapacağı derbi maça "Nesine.com" logolu konçlar ile çıkacak.
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