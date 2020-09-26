Fenerbahçe, futbol takımının konç sponsorluğu için Nesine.com ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının konç sponsorluğu için Nesine.com ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli takım, sezon boyunca Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı karşılaşmalarda sahaya "Nesine.com" logolu çoraplar ile çıkacak.

Fenerbahçe, yarın Galatasaray ile yapacağı derbi maça "Nesine.com" logolu konçlar ile çıkacak.