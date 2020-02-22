Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı derbi performansına güveniyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı derbi performansına güveniyor - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı derbi performansına güveniyor

11 dakika önce

Ülker Stadı'nda rakibini konuk edecek Fenerbahçe, son 8 sezonda Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı derbi maçlarda iyi bir performans ortaya koydu.

Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı derbi performansına güveniyor, System.String[]

Ülker Stadı'nda rakibini konuk edecek Fenerbahçe, son 8 sezonda Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı derbi maçlarda iyi bir performans ortaya koydu.


Söz konusu dönemde Süper Lig'de 30 derbiye çıkan Fenerbahçe, bu maçların 24'ünü kaybetmedi. Bu 30 derbide 11 galibiyet, 13 beraberlik alan sarı-lacivertliler, iki rakibine de 3'er kez kaybetti.


Fenerbahçe, 2012-2013 sezonundan bu yana Galatasaray'a karşı 15 lig maçında 5 galibiyet, 7 beraberlik, 3 yenilgi aldı.


Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son 8 sezonda 15 defa karşılaştığı Beşiktaş karşısında ise 6 galibiyet, 6 beraberlik elde etti. Fenerbahçe, siyah-beyazlılara da ligde son 15 maçta sadece 3 defa yenildi.


- Galatasaray'a 5,5 yıldır kaybetmiyor


Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırlayacağı Galatasaray'a karşı Süper Lig'de 5,5 yıldır maç kaybetmiyor.


Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında son lig yenilgisini 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1'lik skorla aldı. Ligde rakibine 10 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe, bu derbilerde 3 galibiyet alırken, 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.


- Son 10 derbide 4 gol yedi


Fenerbahçe, Galatasaray'la Süper Lig'de oynadığı son 10 derbide sadece 4 gol yedi.


Bu 10 derbinin 7'sinde sarı-lacivertli takım kalesini gole kapamayı başardı.


Söz konusu 5,5 yıllık süreçte Galatasaray, Olcan Adın, Ryan Donk, Martin Linnes ve Henry Onyekuru'yla Fenerbahçe'ye gol atabildi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:25 
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