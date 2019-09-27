Fenerbahçe, galatasaray'a konuk oluyor

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe, yarın Galatasaray'a konuk olacak. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ile Tarık Ongun üstlenecek. Sarı-lacivertli ekip geride kalan 5 haftada 3 galibiyet, 1'er kez de beraberlik ile mağlubiyet yaşadı. Galatasaray maçına mutlak galibiyet parolası ile hazırlanan Fenerbahçe'de hafta boyunca yapılan idmanlarda teknik direktör Ersun Yanal, öğrencilerini uyararak taraftar basıkısından etkilenmemelerini ve gülen taraf olmalarını istedi.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde Garry Rodrigues ile Victor Moses'in oynaması beklenmezken Hasan Ali Kaldırım ve Mauricio Isla'nımn yedek soyunması bekleniyor.

Sarı-lacivertli ekipte geçtiğimiz hafta MKE Ankaragücü ile oynanan maçta sakatlık yaşayan Garry Rodrigues, eski takımına karşı forma giyemeyecek. Rodrigues'in yanı sıra çalışmalarını özel program dahilinde sürdüren Victor Moses'in de görev alması beklenmiyor. Öte yandan teknik direktör Ersun Yanal'ın Hasan Ali Kaldırım ile Mauricio Isla'yı yedek soyundurması ve karşılaşmanın durumuna göre görev vermesi bekleniyor.

TOLGA CİĞERCİ ESKİ TAKIMINA KARŞI FORMA GİYECEK

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci, Galatasaray'a karşı forma giyecek. Yanal'ın görev vermesi durumunda eski takımına karşı ilk kez sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE 5 SENEDİR YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanlarında 5 senedir yenilmedi. Ligde en son 2014-15 sezonunun 6'ncı haftasında Sneijdir'in bulduğu goller ile 2-1 mağlup olan Fenerbahçe sonraki sezonlarda sarı-kırmızılı ekibe hiç yenilgi yaşamadı. Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'a karşı 2015-16 sezonunda 0-0 berabere, 2016-17 sezonunda 1-0 galip, 2017-18 sezonunda 0-0 berabere, 2018-19 sezonunda ise 2-2 berabere kalarak, Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yaşamadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Galatasaray derbisinde şu 11'e çıkması bekleniyor: "Altay - Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Gustavo, Tolga Ciğerci, Deniz, Max Kruse, Vedat Muric"

- İstanbul