Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 6 Şubat'ta - Son Dakika

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 6 Şubat'ta

20.01.2021 13:52
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 6 Şubat'ta, System.String[]

Süper Lig'de ikinci yarının ilk 8 haftasının programı belli oldu.

Süper Lig'de ikinci yarının ilk 8 haftasının programı belli oldu. 24. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, 6 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk 8 hafta programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 6 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. İkinci yarının ilk hafta karşılaşmaları 29 Ocak'ta başlayacak. 31 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk edecek. 27. haftada oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması ise 28 Şubat Pazar günü saat 19.00'da. Süper Lig'de 22-29. haftalar arasında oynanacak maçların programı şu şekilde:

22. HAFTA

29 Ocak Cuma

16.00 Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük

19.00 Gaziantep FK-Galatasaray

30 Ocak Cumartesi

13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor

16.00 Aytemiz Alanyyaspor-DG Sivasspor

16.00 M.Başakşehir-A.Hatayspor

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor

31 Ocak Pazar

13.30 BB Erzurumspor-Ankaragücü

16.00 Denizlispor-Göztepe

16.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor

23. HAFTA

2 Şubat Salı

16.00 A.Hatayspor-Fenerbahçe

16.00 HK Kayserispor-A.Alanyaspor

19.00 Galatasaray-M.Başakşehir

19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa

3 Şubat Çarşamba

13.30 DG Sivasspor-BB Erzurumspor

16.00 Karagümrük-Gaziantep FK

19.00 İH Konyaspor-Gençlerbirliği

19.00 FT Antalyaspor-Beşiktaş

4 Şubat Perşembe

16.00 Göztepe-Yeni Malatyaspor

19.00 Trabzonspor-Y.Denizlispor

24. HAFTA

6 Şubat Cumartesi

13.30 Kasımpaşa-A.Hatayspor

16.00 A.Alanyaspor-Çaykur Rizespor

16.00 M.Başakşehir-Karagümrük

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray

7 Şubat Pazar

13.30 BB Erzurumspor-HK Kayserispor

16.00 MKE ANKARAGÜCÜ-DG Sivasspor

16.00 Y.Denizlispor-FT Antalyaspor

19.00 Beşiktaş-İH Konyaspor

8 Şubat Pazartesi

16.00 Gaziantep FK-Göztepe

19.00 Yeni Malatyaspor-Trabzonspor

25. HAFTA

12 Şubat Cuma

19.00 Çaykur Rizespor-BB Erzurumspor

13 Şubat Cumartesi

13.30 HK Kayserispor-MKE ANKARAGÜCÜ

16.00 Trabzonspor-Gaziantep FK

19.00 Karagümrük-Fenerbahçe

14 Şubat Pazar

13.30 İH Konyaspor-Y.Denizlispor

16.00 A.Hatayspor-A.Alanyaspor

16.00 Göztepe-M.Başakşehir

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa

15 Şubat Pazartesi

19.00 FT Antalyaspor-Yeni Malatyaspor

19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş

26. HAFTA

19 Şubat Cuma

19.00 M.Başakşehir-Trabzonspor

20 Şubat Cumartesi

13.30 Kasımpaşa-Karagümrük

16.00 Yeni Malatyaspor-İH Konyaspor

16.00 Y.Denizlispor-Gençlerbirliği

19.00 A.Alanyaspor-Galatasaray

21 Şubat Pazar

13.30 BB Erzurumspor-A.Hatayspor

16.00 DG Sivasspor-HK Kayserispor

16.00 Gaziantep FK-FT Antalyaspor

19.00 Fenerbahçe-Göztepe

22 Şubat Pazartesi

19.00 MKE ANKARAGÜCÜ-Çaykur Rizespor

27. HAFTA

26 Şubat Cuma

16.00 İH Konyaspor-Gaziantep FK

16.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor

19.00 Beşiktaş-Y.Denizlispor

27 Şubat Cumartesi

13.30 A.Hatayspor-MKE ANKARAGÜCÜ

13.30 Karagümrük-A.Alanyaspor

16.00 Çaykur Rizespor-DG Sivasspor

16.00 FT Antalyaspor-M.Başakşehir

19.00 Galatasaray-BB Erzurumspor

28 Şubat Pazar

16.00 Göztepe-Kasımpaşa

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe

28. HAFTA

2 Mart Salı

16.00 Gaziantep FK-Gençlerbirliği

19.00 Yeni Malatyaspor-Beşiktaş

3 Mart Çarşamba

13.30 BB Erzurumspor-Karagümrük

16.00 DG Sivasspor-A.Hatayspor

16.00 M.Başakşehir-İH Konyaspor

19.00 HK Kayserispor-Çaykur Rizespor

19.00 MKE ANKARAGÜCÜ-Galatasaray

4 Mart Perşembe

16.00 A.Alanyaspor-Göztepe

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor

19.00 Fenerbahçe-FT Antalyaspor

29. HAFTA

6 Mart Cumartesi

16.00 Y.Denizlispor-Yeni Malatyaspor

19.00 Beşiktaş-Gaziantep FK

7 Mart Pazar

13.30 Karagümrük-MKE ANKARAGÜCÜ

16.00 A.Hatayspor-HK Kayserispor

16.00 Gençlerbirliği-M.Başakşehir

19.00 Galatasaray-DG Sivasspor

8 Mart Pazartesi

16.00 Trabzonspor-A.Alanyaspor

16.00 FT Antalyaspor-Kasımpaşa

19.00 Göztepe-BB Erzurumspor

19.00 İH Konyaspor-Fenerbahçe

(İHA)

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 6 Şubat'ta - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ATM'lerden paralarını, boyu iki buçuk metreyi aşan karın üstüne oturarak çekiyorlar Son Dakika! Futbolseverlerin dört gözle beklediği Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin günü belli oldu Merve Boluğur, klip için yakışıklı erkek arayışına girdi Mesut Özil transferi için teşekkür etmek isteyen taraftar, Emre Belözoğlu'nun HGS borcunu ödedi Akılalmaz olay! Ailenin kuşu ölünce anne-baba felç geçirdi, kızları ise bayıldı Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı belli oldu Dünya aşı bulamazken Avrupa israf ediyor: 6 dozluk şişelere 5 doz yazılınca milyonlarca aşı çöpe gitti Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika! Türkiye'de, koronavirüsle mücadele kapsamında birinci doz aşı yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti Son Dakika! Türkiye'de, koronavirüsle mücadele kapsamında birinci doz aşı yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti         
13:39
Son Dakika! Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyon türüne karşı etkili oldu Son Dakika! Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyon türüne karşı etkili oldu         
13:01
Gaziantep FK, teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile sözleşme imzaladı Gaziantep FK, teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile sözleşme imzaladı         
12:39
ABD'de gündem, Trump'ın 'Nükleer futbol topu'nu Biden'a nasıl teslim edeceği ABD'de gündem, Trump'ın 'Nükleer futbol topu'nu Biden'a nasıl teslim edeceği         
12:04
Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu         
11:44
Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı         
11:32
İstanbul'dan memleketleri Bitlis'e dönüp fabrika açan tekstilci iki kardeş 300 kişiye istihdam sağladı İstanbul'dan memleketleri Bitlis'e dönüp fabrika açan tekstilci iki kardeş 300 kişiye istihdam sağladı         
11:15
Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktı Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktı         
11:06
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Ezgi Mola, mutfak tadilatı için 120 bin TL istenince isyan etti: O paraya Beylikdüzü'nden ev alınır Ezgi Mola, mutfak tadilatı için 120 bin TL istenince isyan etti: O paraya Beylikdüzü'nden ev alınır         
08:07
Zeytin yaprağının koronavirüsü parçaladığı bilimsel olarak ortaya kondu Zeytin yaprağının koronavirüsü parçaladığı bilimsel olarak ortaya kondu         
07:59
Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler         
00:03
Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı         
23:47
Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: Bittikçe doldurabiliyorum Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: Bittikçe doldurabiliyorum         
23:31
Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak         
21:52
Estetik harikası çıktı! Survivor Nagihan'ın yeni halini görenler tanıyamıyor Estetik harikası çıktı! Survivor Nagihan'ın yeni halini görenler tanıyamıyor         
21:05
Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi         
16:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 14:02:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 6 Şubat'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei