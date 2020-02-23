Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ardından - Fatih Terim (1) - Son Dakika

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Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ardından - Fatih Terim (1)
25 dakika önce
Galatasaray Teknik Direktörü Terim'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:40 Kaynak: AA
Galatasaray Teknik Direktörü Terim'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısında konuştu.
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