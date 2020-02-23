Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ardından - Fatih Terim (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ardından - Fatih Terim (1) - Son Dakika

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ardından - Fatih Terim (1)

25 dakika önce

Galatasaray Teknik Direktörü Terim'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısında konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Terim'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısında konuştu.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ardından - Fatih Terim (1)

Fatih Terim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:40 Kaynak: AA
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Son Dakika

Derbi maçın ardından
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