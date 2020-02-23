Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ardından - Fenerbahçe taraftarının protestosu - Son Dakika

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ardından - Fenerbahçe taraftarının protestosu
6 saat önce
Taraftarların maç çıkışında yaptıkları prostesto Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası - Fenerbahçe taraftarının protestosu - İSTANBUL.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:37 Kaynak: AA
Taraftarların maç çıkışında yaptıkları prostesto Fenerbahçe- Galatasaray derbisi sonrası - Fenerbahçe taraftarının protestosu - İSTANBUL
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