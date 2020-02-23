Son Dakika › Güncel › Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ardından - Fenerbahçe taraftarının protestosu (2) - Son Dakika
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ardından - Fenerbahçe taraftarının protestosu (2)
21 dakika önce
Taraftarların Fenerbahçe'nin Samandıra Tesisleri önündeki protestosu İSTANBUL - Fenerbahçeli taraftarlar, Samandıra Tesisleri önünde takımlarını protesto etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:45 Kaynak: AA
Taraftarların Fenerbahçe'nin Samandıra Tesisleri önündeki protestosu İSTANBUL - Fenerbahçeli taraftarlar, Samandıra Tesisleri önünde takımlarını protesto etti.
Son Dakika Ozan Tufan'dan, derbi sonrası Halil Umut Meler'e tepki: Buraya iyi niyetle gelmemiş Belhanda'dan maç sonu "Ağlama" göndermesi Derbi maçın ardından Fenerbahçeli taraftarlar Samandıra'da takım otobüsüne saldırdı!