Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ardından - Fenerbahçe taraftarının protestosu (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ardından - Fenerbahçe taraftarının protestosu (3) - Son Dakika

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ardından - Fenerbahçe taraftarının protestosu (3)

6 saat önce

Taraftarların Fenerbahçe'nin Samandıra Tesisleri önündeki protestosu Taraftarların takım otobüsüne saldırısı İSTANBUL - Fenerbahçeli taraftarlar, Samandıra Tesisleri önünde takımlarını protesto etti.

Taraftarların Fenerbahçe'nin Samandıra Tesisleri önündeki protestosu

Taraftarların takım otobüsüne saldırısı İSTANBUL - Fenerbahçeli taraftarlar, Samandıra Tesisleri önünde takımlarını protesto etti.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ardından - Fenerbahçe taraftarının protestosu (3)

Fenerbahçe, Samandıra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:56 Kaynak: AA
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