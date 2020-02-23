Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ardından - Fenerbahçe taraftarının protestosu (3) - Son Dakika

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ardından - Fenerbahçe taraftarının protestosu (3)
6 saat önce
Taraftarların Fenerbahçe'nin Samandıra Tesisleri önündeki protestosu Taraftarların takım otobüsüne saldırısı İSTANBUL - Fenerbahçeli taraftarlar, Samandıra Tesisleri önünde takımlarını protesto etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:56 Kaynak: AA
Taraftarların Fenerbahçe'nin Samandıra Tesisleri önündeki protestosu
Taraftarların takım otobüsüne saldırısı İSTANBUL - Fenerbahçeli taraftarlar, Samandıra Tesisleri önünde takımlarını protesto etti.
Son Dakika Belhanda'dan maç sonu "Ağlama" göndermesi Fatih Terim: Bu galibiyet, normal bir 3 puandan fazlası Fenerbahçeli taraftarlar Samandıra'da takım otobüsüne saldırdı! Galatasaraylı bir taraftar, derbide gol atan futbolcuların isimlerini dövme yaptırdı