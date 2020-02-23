Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ardından - Metin Oktay Tesisleri önü (2) - Son Dakika

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ardından - Metin Oktay Tesisleri önü (2)
7 saat önce
Taraftarların galibiyet sevinci Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ardından - Metin Oktay Tesisleri önü (2) - İSTANBUL.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:50 Kaynak: AA
Taraftarların galibiyet sevinci Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ardından - Metin Oktay Tesisleri önü (2) - İSTANBUL
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