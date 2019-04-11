Fenerbahçe, Galatasaray Derbisine Hazırlanıyor
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Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Pazar günü saat 19.00'da Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:03 Kaynak: DHA
Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Pazar günü saat 19.00'da Galatasaray
ile karşılaşacak Fenerbahçe
, maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat salonda yapılan sakatlık önleyici egzersizlerle başladı. Salondaki çalışmaların ardından sahaya çıkan futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketleri gerçekleştirdi. Sonrasında 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-Lacivertli ekip, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
- İstanbul
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