Fenerbahçe - Galatasaray derbisine Ozan Tufan için geldiler! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe - Galatasaray derbisine Ozan Tufan için geldiler! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe - Galatasaray derbisine Ozan Tufan için geldiler!

11 dakika önce

Spor Arena Dış Haber | İngiliz basını, Ozan Tufan ile Premier Lig takımlarından Southampton'ın ilgilendiğini belirtti.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisine Ozan Tufan için geldiler!, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | İngiliz basını, Ozan Tufan ile Premier Lig takımlarından Southampton'ın ilgilendiğini belirtti.


Teknik direktör Ralph Hasenhuttl'un isteği doğrultusunda Southampton gözlemcilerinin Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için Ülker Stadyumu'na geldiği öğrenildi.


Yaz transfer döneminde Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak isteyen İngilizler, Ozan Tufan'ın yakın markaj altına aldı.


Southampton'ın Ozan'ı izlemeye devam edeceği ve sezon sonunda kararını vereceği belirtildi.


PALACE BEĞENMEDİ, DÖNDÜ


Öte yandan Crystal Palace'ın da Ozan'ı derbide izlediği ancak futbolcunun performansından memnun kalmadan İngiltere'ye döndüğü iddia edildi.

Southampton, Galatasaray, Fenerbahçe, Ozan Tufan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:57 
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