Fenerbahçe - Galatasaray Derbisini Ali Palabıyık Yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.





Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Ali Palabıyık düdük çalacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş-Medipol Başakşehir karşılaşmasında ise Cüneyt Çakır görev alacak.



Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakem şöyle:



YARIN



20: 30 Bursaspor - Trabzonspor (Bülent Yıldırım)



CUMARTESİ



16: 00 Çaykur Rizespor - Göztepe (Yaşar Kemal Uğurlu)



16: 00 Atiker Konyaspor - Demir Grup Sivasspor ( Zorbay Küçük)



19: 00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir (Cüneyt Çakır)



PAZAR



13: 30 İstikbal Mobilya Kayserispor - MKE Ankaragücü (Halis Özkahya)



16: 00 Antalyaspor - Kasımpaşa (Abdulkadir Bitigen)



16: 00 Evkur Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor (Serkan Çınar)



19: 00 Fenerbahçe - Galatasaray (Ali Palabıyık)



PAZARTESİ



20: 00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Akhisarspor (Suat Arslanboğa) - İstanbul

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Fenerbahçe'den Derbi Öncesi Sürpriz Karar

Hertha Berlin, Hasan Ali Kaldırım'ı İstiyor

Galatasaray'da Ödeme Krizi! 100 Milyon TL Lazım

Fenerbahçe-Galatasaray Derbisini Ali Palabıyık Yönetecek