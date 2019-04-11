Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe - Galatasaray Derbisini Ali Palabıyık Yönetecek

Fenerbahçe - Galatasaray Derbisini Ali Palabıyık Yönetecek

47 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Fenerbahçe - Galatasaray Derbisini Ali Palabıyık Yönetecek, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Ali Palabıyık düdük çalacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş-Medipol Başakşehir karşılaşmasında ise Cüneyt Çakır görev alacak. 

Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakem şöyle:

YARIN 

20: 30 Bursaspor - Trabzonspor (Bülent Yıldırım)

CUMARTESİ 

16: 00 Çaykur Rizespor - Göztepe (Yaşar Kemal Uğurlu) 

16: 00 Atiker Konyaspor - Demir Grup Sivasspor ( Zorbay Küçük)

19: 00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir (Cüneyt Çakır) 

PAZAR

13: 30 İstikbal Mobilya Kayserispor - MKE Ankaragücü (Halis Özkahya) 

16: 00 Antalyaspor  - Kasımpaşa (Abdulkadir Bitigen) 

16: 00 Evkur Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor (Serkan Çınar)

19: 00 Fenerbahçe  - Galatasaray (Ali Palabıyık)

PAZARTESİ 

20: 00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Akhisarspor (Suat Arslanboğa) - İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:12 Kaynak: DHA
Ali Palabıyık, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor
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