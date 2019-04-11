Fenerbahçe - Galatasaray Derbisini Ali Palabıyık Yönetecek
47 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:12 Kaynak: DHA
Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Ali Palabıyık düdük çalacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş-Medipol Başakşehir karşılaşmasında ise Cüneyt Çakır görev alacak.
Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakem şöyle:
YARIN
20: 30 Bursaspor - Trabzonspor (Bülent Yıldırım)
CUMARTESİ
16: 00 Çaykur Rizespor - Göztepe (Yaşar Kemal Uğurlu)
16: 00 Atiker Konyaspor - Demir Grup Sivasspor ( Zorbay Küçük)
19: 00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir (Cüneyt Çakır)
PAZAR
13: 30 İstikbal Mobilya Kayserispor - MKE Ankaragücü (Halis Özkahya)
16: 00 Antalyaspor - Kasımpaşa (Abdulkadir Bitigen)
16: 00 Evkur Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor (Serkan Çınar)
19: 00 Fenerbahçe - Galatasaray (Ali Palabıyık)
PAZARTESİ
20: 00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Akhisarspor (Suat Arslanboğa) - İstanbul
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