Son Dakika › Spor › Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek - Son Dakika Spor
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek
7 saat önce
Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:52 Kaynak: AA
Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü yapılacak Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.
Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.
Mücadelede Video Yardımcı Hakem olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Bitigen'in yardımcılığını ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan üstlenecek.
Son Dakika Ali Koç: Mustafa Cengiz ile canlı yayına çıkmaya hazırız Ali Koç: Kulübüm ve şahsım siyasete girmedi, girmeyecek Setenay Cankat ile Göktuğhan Argın arasında gergin anlar! Canlı yayından kovdu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bazı şeyler VAR odasında kurgulanıyor