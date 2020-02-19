Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek - Son Dakika Spor

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek

7 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek, System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü yapılacak Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

Mücadelede Video Yardımcı Hakem olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Bitigen'in yardımcılığını ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan üstlenecek.

HALİL UMUT MELER, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:52 Kaynak: AA
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