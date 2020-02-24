Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından - Son Dakika

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından

7 saat önce

Fenerbahçe-Galatasaray maçında 57 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından, System.String[]

Fenerbahçe- Galatasaray maçında 57 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, dünkü maç sırasında ve öncesinde, stat çevresinde çalışma yaptı.

Çalışmalarda, 10 kişiye yasak madde sokmaktan, 4 kişiye usulsüz girişten, 3 kişiye küfürlü tezahürattan, 4 kişiye görevli memura hakaretten, 1 kişiye karaborsa, 3 kişiye kasten yaralama, 21 kişiye sahaya yabancı madde atmaktan, 2 kişiye yasak alan ihlali, 5 kişiye mala zarar vermekten, 1 kişiye küfürlü tezahürat ve devletin kurum ve organlarını aşağılama, 1 kişiye alkollü giriş ve 2 kişiye mala zarar verme ve açıktan hırsızlık suçlarından olmak üzere 57 kişiye adli işlem yapıldı.

Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Kosif'ten yönetime tepki: Her şeyi 2 yılda yaşattınız helal olsun
Sarp Akkaya, "İyi ki Fenerbahçeliyim" diyerek Ali Koç'a sahip çıktı Kasımpaşa, Denizlispor'u 2-0 yendi VAR hakemi maç sırasında telefonuyla oynarken görüntülendi

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ünlü çiftten alkışlanacak hareket
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 00:03:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]