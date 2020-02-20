Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletleri bitti mi? - Son Dakika
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletleri bitti mi?

6 saat önce

Fenerbahçe'de Galatasaray maçına büyük ilgi var. Dün sabah saatlerinde sadece kongre üyelerine satışa çıkarılan 2000 bilet sadece 1 dakikada tükendi.

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Fenerbahçe'de Galatasaray maçına büyük ilgi var. Dün sabah saatlerinde sadece kongre üyelerine satışa çıkarılan 2000 bilet sadece 1 dakikada tükendi.


Genel satışa çok az sayıda bilet kalırken pazar günkü derbide Kadıköy'de seyirci rekorunun kırılması bekleniyor.


Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları şöyle:


Öğrenci tribünü: 80 lira


Migros-Spor Toto tribünü: 160 lira


Fenerium üst-maraton üst A-I blok: 215 lira


Fenerium üst-maraton üst H blok: 240 lira


Fenerium üst-maraton üst C-G blok: 270 lira


Fenerium üst-maraton üst D-F blok: 290 lira


Fenerium üst-maraton üst E blok: 350 lira


Fenerium alt Avis-maraton alt A-I blok: 375 lira


Fenerium alt Avis-maraton alt B-H blok: 475 lira


Fenerium alt Avis-maraton alt C-G blok: 550 lira


Fenerium alt Avis-maraton alt D-F blok: 660 lira


Maraton alt E blok: 850 lira


Fenerium alt Avis E blok: 950 lira


Misafir tribünü: 200 lira


Fenerium Mağazası, Galatasaray, Fenerbahçe, Sabah, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:51 
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