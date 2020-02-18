Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıkıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıkıyor - Son Dakika Spor

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıkıyor

7 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri, yarından itibaren satışa sunulacak.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıkıyor, System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü yapılacak Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin biletleri, yarından itibaren satışa sunulacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre yarın Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu ve kongre üyeleri ile temsilci üyeler için satışa sunulacak biletleri, 20 Şubat Perşembe günü FB kart sahipleri ve Fenercell aboneleri alabilecek. Biletler, 21 Şubat Cuma günü ise genel satışa çıkarılacak.

Satışlar sadece internette "www.passo.com.tr" üzerinden yapılacak ve saat 11.00'de başlayacak.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları şöyle:

Öğrenci tribünü: 80 lira

Migros-Spor Toto tribünü: 160 lira

Fenerium üst-maraton üst A-I blok: 215 lira

Fenerium üst-maraton üst H blok: 240 lira

Fenerium üst-maraton üst C-G blok: 270 lira

Fenerium üst-maraton üst D-F blok: 290 lira

Fenerium üst-maraton üst E blok: 350 lira

Fenerium alt Avis-maraton alt A-I blok: 375 lira

Fenerium alt Avis-maraton alt B-H blok: 475 lira

Fenerium alt Avis-maraton alt C-G blok: 550 lira

Fenerium alt Avis-maraton alt D-F blok: 660 lira

Maraton alt E blok: 850 lira

Fenerium alt Avis E blok: 950 lira

Misafir tribünü: 200 lira

Fenerium Mağazası, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:34 Kaynak: AA
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