Son Dakika › Güncel › Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu - Son Dakika
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
7 saat önce
Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:45 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek.
(İHA)
Son Dakika Ali Koç: Mustafa Cengiz ile canlı yayına çıkmaya hazırız Ali Koç: Kulübüm ve şahsım siyasete girmedi, girmeyecek Setenay Cankat ile Göktuğhan Argın arasında gergin anlar! Canlı yayından kovdu Son dakika: HSK, Gezi Davası'na beraat veren mahkeme üyeleri hakkında inceleme başlattı