Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe
, pazar günü deplasmanda Galatasaray
ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-lacivertlilerin Aston Villa
'dan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki forvet Mbwana Samatta
da ilk idmanına çıktı.Süper Lig'in 3'üncü haftasında pazar günü saat 19.00'da Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler derbi için saat 11.00'de Samandıra Can Bartu Tesisleri
'nde antrenman yaptı. Teknik direktör Erol Bulut
yönetimindeki idman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular ardından istasyon çalışmasına geçti. Antrenmanın basına açık son bölümünde ise Fenerbahçeli oyuncular pas istasyon çalışması gerçekleştirdi.SAMATTA İLK İDMANINDASarı-lacivertlilerin İngiltere
Premier Lig ekibi Aston Villa'dan transfer ettiği Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta, arkadaşlarıyla tanışıp takımla ilk çalışmasına çıktı.Diğer taraftan, hafif ağrıları bulunan Garry Rodrigues
, Nabil Dirar ve Serdar Aziz
antrenmanda yer almazken, Gökhan Gönül
ise salonda özel program dahilinde çalıştı. Genç
futbolcu Ömer Faruk Beyaz ise milli takım vize işlemleri nedeniyle idmana katılmadı.SELÇUK ŞAHİN DE İDMANI İZLEDİ
Fenerbahçe'nin antrenmanını idari menajer Volkan Ballı, Emre Belözoğlu ve takımın eski futbolcusu Selçuk Şahin de takip etti.
- İstanbul