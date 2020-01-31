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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu!
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 21. - 25. hafta programını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 21. - 25. hafta programını açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre; 23. haftada oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacağı belirtildi.
Öte yandan aynı hafta oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesinin ise 22 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacağı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:57
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