Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 21. - 25. hafta programını açıkladı.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre; 23. haftada oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacağı belirtildi.



Öte yandan aynı hafta oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesinin ise 22 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacağı kaydedildi.







