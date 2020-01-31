Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu!

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 21. - 25. hafta programını açıkladı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu!, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 21. - 25. hafta programını açıkladı.


Federasyondan yapılan açıklamaya göre; 23. haftada oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacağı belirtildi.


Öte yandan aynı hafta oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesinin ise 22 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacağı kaydedildi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:57 
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