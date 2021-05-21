Fenerbahçe, Galatasaray'ın bonservis bedelini ödeyemediği Onyekuru'da mutlu sona yakın - Son Dakika

Fenerbahçe, Galatasaray'ın bonservis bedelini ödeyemediği Onyekuru'da mutlu sona yakın

21.05.2021 12:40
Fenerbahçe, Galatasaray'ın bonservis bedelini ödeyemediği Onyekuru'da mutlu sona yakın, System.String[]

Galatasaray'ın, 11 Haziran'a kadar Henry Onyekuru için Monaco'ya 4.35 milyon euro ödeme yapması gerekirken; sarı-kırmızılılar henüz futbolcu alacaklarını dahi çözüme kavuşturamadı. Bu nedenle de Fransız ekibe bu paranın yatırılma ihtimalinin bir hayli zayıf olduğu biliniyor. Öte yandan bir süredir Onyekuru'yu kadrosunda görmek isteyen Fenerbahçe'nin durumu yakından takip ettiği öğrenilirken; sarı-lacivertlilerin yakın zamanda Monaco ile masaya oturulacağını belirtildi.

Bu sezon kanatlardan beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, Henry Onyekuru'yu gözüne kestirdi. Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Onyekuru'nun tapusunun alınması için gereken 4.35 milyon euroluk ödemenin yapılması beklenmiyor. Terim, paranın Halil ve Gedson transferinde kullanılmasını rapor etmişti. Bu doğrultuda Monaco'da da forma bulması zayıf gözüken Onyekuru için Fenerbahçe ihtimali ortaya çıktı.

SADECE VALENCIA KATKI VERDİ

Fenerbahçe, bu sezon kanatlardan çok sıkıntı yaşadı. Sezon başında sakatlanıp formayı unutan Perotti, ikinci devrede kadroya katılan Bright Samuel, Sinan ve Ferdi, istenilen seviyelere çıkamadı. Sadece Enner Valencia performans gösterdi, o da bir süre sonra forvete çekildi. En az iki kanat düşünen Fenerbahçe, Onyekuru ismini ciddi şekilde masaya yatırdı. Monaco'nun istediği 4.35 milyon euronun ödenebileceği aktarıldı.

14 MAÇTA 5 GOL 4 ASİST

Galatasaray'a devre arasında kiralık gelen Onyekuru, Sarı-Kırmızılı forma ile lige hızlı bir giriş yapıp, 5 gol 4 asist kaydetmişti. Sonrasında sakatlık ve annesini kaybetmesi sebebiyle form grafiği düşmüştü. Hızlı ve golcü bir profili olan Onyekuru, Sarı-Lacivertliler'in sorunlarını bitirebilecek tipte bir oyuncu.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın bonservis bedelini ödeyemediği Onyekuru'da mutlu sona yakın

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Galatasaray'ın bonservis bedelini ödeyemediği Onyekuru'da mutlu sona yakın - Son Dakika Spor


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