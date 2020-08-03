Fenerbahçe, sol kanat transferi için 5 isim belirledi! Listede Bruma da var

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transferde önceliği sol kanat oyuncusuna verdi. Sarı lacivertlilerin düşündüğü ilk isim, bir dönem Galatasaray forması da giyen Portekizli yıldız Bruma oldu.

BU HAFTA İÇİNDE YENİ GİRİŞİMDE BULUNULACAK

Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Fenerbahçe'nin sol kanat için önceliği eski Galatasaraylı Bruma'ya verdi. Sarı-lacivertliler, büyük umutlarla gittiği PSV'de bekleneni veremeyen 25 yaşındaki Portekizli için bu hafta içinde yeni girişimde bulunulacak.

Bruma

LİSTEDE 4 İSİM DAHA VAR

Öncelikle maliyeti düşük isimleri ya da kiralama yolunu tercih eden Fenerbahçe'nin diğer sol kanat adayları şunlar:

- Bakery Jatta (Hamburg)

- Lorenzo Melgarejo (Kulüpsüz)

- Chidera Ejuke (Heerenveen)

- Yacine Brahimi (Al Rayyan)