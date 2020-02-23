Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi yüksek gerilim - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi yüksek gerilim - Son Dakika Spor

Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi yüksek gerilim

7 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kadıköy'deki buluşmasında Galatasaray tribünlerinin önüne hoparlör konuldu.

Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi yüksek gerilim, System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kadıköy'deki buluşmasında Galatasaray tribünlerinin önüne hoparlör konuldu.


Sarı - kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe Yönetimi'nin bu hamlesine sosyal medyadan sert bir tepki gösterdi.


MUSTAFA CENGİZ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ


Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, hafta içi gerçekleştirdiği basın toplantısında bu konuyla ilgili konuşmuştu.


Cengiz, "Benim için karşılanmak önemli değil, 2 yıldır orada karşılandığımı hatırlamıyorum. Ben, oraya camiamı temsil etmeye gidiyorum. Önemli olan taraftarımın nasıl karşılanacağı. Siz bizim taraftarımızın bulunduğu bölgeye yüksek sesli hoparlör verdikten sonra isterseniz beni altın tahtta oturtun." ifadelerini kullanmıştı.


TRİBÜNDEN PARA ATTI!


Öte yandan derbi öncesinde deplasman tribünündeki Galatasaray taraftarları flaş bir harekete imza attı.


Sarı-kırmızılı tribündeki birkaç taraftar, Fenerbahçe'nin "Fener Ol" kampanyasını hedef aldı ve tezahüratlarla birlikte sarı-lacivertli tribünlere para attı.


Bu hareketlerin üzerinde, Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları küfürlü tezahüratlarla atışmaya başladı.


Galatasaray, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 07:38 
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