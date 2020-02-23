Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi yüksek gerilim

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kadıköy'deki buluşmasında Galatasaray tribünlerinin önüne hoparlör konuldu.



Sarı - kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe Yönetimi'nin bu hamlesine sosyal medyadan sert bir tepki gösterdi.



MUSTAFA CENGİZ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, hafta içi gerçekleştirdiği basın toplantısında bu konuyla ilgili konuşmuştu.



Cengiz, "Benim için karşılanmak önemli değil, 2 yıldır orada karşılandığımı hatırlamıyorum. Ben, oraya camiamı temsil etmeye gidiyorum. Önemli olan taraftarımın nasıl karşılanacağı. Siz bizim taraftarımızın bulunduğu bölgeye yüksek sesli hoparlör verdikten sonra isterseniz beni altın tahtta oturtun." ifadelerini kullanmıştı.



TRİBÜNDEN PARA ATTI!



Öte yandan derbi öncesinde deplasman tribünündeki Galatasaray taraftarları flaş bir harekete imza attı.



Sarı-kırmızılı tribündeki birkaç taraftar, Fenerbahçe'nin "Fener Ol" kampanyasını hedef aldı ve tezahüratlarla birlikte sarı-lacivertli tribünlere para attı.



Bu hareketlerin üzerinde, Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları küfürlü tezahüratlarla atışmaya başladı.



