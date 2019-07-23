Fenerbahçe - Galatasaray ortaklığı şampiyonluk getirdi

Son 150 metredeki inanılmaz atağıyla altın madalyanın kazanılmasında başrolü oynayan İlyas Çanakçı
ile Berke Akçam F. Bahçe
'de, Kubilay Ençü ve Oğuzhan Kaya
ise G. Saray
'da koşuyor. Çanakçı, "İlk 200 metreyi seyredenler umudunu yitirmiş olabilir ama ben kazanacağımı biliyordum" dedi.
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20 Yaş Altı Atletizm
Şampiyonası'nın en unutulmaz müsabakası olan erkekler 4x400 metre bayrak yarışında koşan dört sporcumuzun ikisi Fenerbahçeli, ikisi Galatasaraylı... Son 150 metrede yaptığı inanılmaz atakla altın madalya kazanılmasında büyük pay sahibi olan İlyas Çanakçı ile Berke Akçam sarı lacivertli kulüpte, Oğuzhan Kaya ve Kubilay Ençü de sarı kırmızılı formayı terletiyor.
'Türk bitti demeden bitmez'
3.08.34'lük derecesiyle Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olan bayrak takımının son sporcusu olan İlyas Çanakçı, yarışı kazanacağından emin bir şekilde piste çıktığını söyledi. Çanakçı, "Özellikle son dünya şampiyonu İtalyanlar çok iddialıydı. Yarışın ilk 200 metresini izleyenler belki umudunu yitirmiş olabilir ama ben kazanacağımı biliyordum. En önemli yerde çıkış yaptım ve kazandım. Avrupa Şampiyonası'nda herkese şunu gösterdik; Türk bitti demeden bitmez" diye konuştu.
Antrenör Baş: Madalya sürpriz değil
İlyas Çanakçı, "Sen ve Berke Fenerbahçeli, Oğuzhan ve Kubilay ise Galatasaraylı; birbirinize takıldığınız oluyor mu?" sorusu üzerine de, "Bizim aramızda en ufak bir sorun olmaz. Farklı takımlarda koşuyoruz ama kardeş gibiyiz" dedi. 20 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı Teknik Direktörü Ahmet Ali
Baş ise kazanılan başarıda sporcuların kulüplerinde görev yapan antrenörlerin büyük rol oynadığını vurgulayan Baş, "Sporcularımızın hepsi kulüplerinden hazır gelmişti. Antrenörlerine çok teşekkür ediyorum. Madalya bekliyorduk ama renginin ne olacağını bilmiyorduk. Altın kazanabileceğimizi yarış başladıktan sonra anladım. İlyas'ın son 150'de birinci olacağını hissettim" dedi.