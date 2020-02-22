Fenerbahçe - Galatasaray rekabetinde 391. randevu! Son 5 maç berabere... - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe - Galatasaray rekabetinde 391. randevu! Son 5 maç berabere... - Son Dakika Spor

Fenerbahçe - Galatasaray rekabetinde 391. randevu! Son 5 maç berabere...

11 dakika önce

Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 111 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe - Galatasaray rekabetinde 391. randevu! Son 5 maç berabere..., System.String[]

Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 111 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.


Sarı-lacivertliler, geride kalan 390 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 121 maçta ise eşitliği bozamadı.


Fenerbahçe'nin attığı 535 gole, Galatasaray 485 golle karşılık verdi.


Ligde 126. sınav


Fenerbahçe ile Galatasaray, 62. sezonu oynanan lig tarihinde 125 kez karşılaştı.


Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 42 maç da berabere sonuçlandı.


Lig maçlarında sarı-lacivertliler 157, sarı-kırmızılılar ise 119 gol kaydetti.


Son 10 resmi maç


İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 7'si berabere tamamlandı.


Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray 1 kez galip geldi, taraflar 7 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.


İki takım arasında oynanan son 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı


Taraflar arasındaki son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:


Tarih Stat Organizasyon Sonuç (FB-GS) 25.10.2015 Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1-1 13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0-0 26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 0-1 20.11.2016 Ülker Süper Lig 2-0 23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1-0 22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0-0 17.03.2018 Ülker Süper Lig 0-0 02.11.2018 Türk Telekom Süper Lig 2-2 14.04.2019 Ülker Süper Lig 1-1 28.09.2019 Türk Telekom Süper Lig 0-0

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:25 
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