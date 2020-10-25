Fenerbahçe, galibiyeti taraftarlarıyla kutladı
25.10.2020 22:01
Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor'u evinde 3-1 ile geçen Fenerbahçe'de futbolcular ve teknik heyet, galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.
Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor
'u evinde 3-1 ile geçen Fenerbahçe
'de futbolcular ve teknik heyet, galibiyeti taraftarlarıyla kutladı. Maçın bitiminde stadın balkonuna çıkan sarı-lacivertli futbolcular ve teknik ekip, taraftarlarla karşılıklı tezahürat yaptı.
Fenerbahçe, ligin 6'ncı haftasında sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşma sonrası stadın etrafında toplanan sarı-lacivertli taraftarları takım ve teknik ekip yalnız bırakmadı. Stadyumun balkonuna çıkan sarı-lacivertiler, taraftarı ile tezahüratlar yaparak galibiyeti bayram havasında kutladı.Öte yandan taraftarlar meşaleler yakarak bayram havası yaşarken, futbolcular da balkonda teknik direktör Erol Bulut'u omuzlara alarak tezahüratlarda bulundu.
- İstanbul
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