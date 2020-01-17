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Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı
7 saat önce
Süper Lig'in 18. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:02 Kaynak: AA
Süper Lig'in 18. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda, sakatlığı düzelen Deniz Türüç'ün takımla çalıştığı belirtildi.
Antrenmana üç grup halinde pas ve pres çalışmasıyla başlayan sarı-lacivertli futbolcuların, daha sonra dar alanda çift kale maç oynadıkları ifade edildi. Bireysel çalışmalarla antrenmanın sona erdiği kaydedildi.
Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün Gaziantep'e gidecek.
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