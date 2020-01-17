Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

7 saat önce

Süper Lig'in 18. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Süper Lig'in 18. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda, sakatlığı düzelen Deniz Türüç'ün takımla çalıştığı belirtildi.

Antrenmana üç grup halinde pas ve pres çalışmasıyla başlayan sarı-lacivertli futbolcuların, daha sonra dar alanda çift kale maç oynadıkları ifade edildi. Bireysel çalışmalarla antrenmanın sona erdiği kaydedildi.

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün Gaziantep'e gidecek.

Fenerbahçe, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul'da tatil trafiği başladı! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı
İlkokul öğrencisi, valinin makam aracındaki bayrağı öptü Mısır'da serbest bırakılan AA çalışanı Hilmi Balcı yaşadıklarını anlattı Damien Comolli'den istifa açıklaması: Bu kararı Şubat 2019'da almıştım

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 22:11:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]