Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34'üncü haftasında yarın Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman saat 17.00'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, dar alanda pas çalışması yaptı. Çift kale maçın devamında yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman sona erdi.